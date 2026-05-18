19 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık olup olmadığı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden işlem yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu hizmete ara verirken, sağlık ocaklarının çalışma durumu da araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, Aile Sağlığı Merkezleri hizmet veriyor mu? İşte tüm detaylar…
19 MAYIS’TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, sağlık ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Bu nedenle vatandaşlar bu tarihte randevu oluşturamayacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
19 MAYIS GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için aile hekimleri bu tarihte hizmet vermez.
Bu nedenle 1 Mayıs günü randevu alınamaz ve muayene işlemleri gerçekleştirilemez. Ancak acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder.