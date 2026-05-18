İBB İSTANBUL 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ 2026 DUYURULDU

Düzenleyeceği etkinlik ve programlarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel spor organizasyonları da gerçekleştirilecek. Padelden atletizme, futboldan bisiklete kadar bireysel ve takım oyunlarına yönelik birçok branşı kapsayacak olan ve katılım kontenjanı bulunan spor etkinlikleri için başvurular online olarak açılan https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/19-mayis-etkinlikleri/ adresi üzerinden alınıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.