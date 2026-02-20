Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 19 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        19 Şubat 2026 reyting sonuçları bekleniyor! ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok program, film, dizi, yarışma ve maç yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Şubat 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 08:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:04
        1

        Her gün kanallarda birçok program, film, dizi, yarışma gibi içerikler yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında kendisine yer buluyor. Severek izledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 19 Şubat 2026 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe gününün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        19 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Şubat Perşembe akşamı Kanal D’de İnci Taneleri, Show TV’de Veliaht, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları ekranlara geldi.

        TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nott'm Forest maçı ve UEFA Konferans Ligi Shkendija - Samsunspor maçı futbolseverlerle buluştu.

        Ancak 19 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
