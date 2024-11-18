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        Haberler Dünyadan 1980'li yılların ünlü yıldızı, Hayalet Avcıları oyuncusu Rick Moranis'i son haliyle kimse tanıyamadı - magazin haberleri

        1980'li yılların ünlü yıldızı Rick Moranis'i son haliyle kimse tanıyamadı

        'Hayalet Avcıları' filmiyle hafızalara kazınan Rick Moranis, eşinin ölümüyle Hollywood'a sırt çevirmesinin ardından artık onu kimsenin tanımadığı sade bir hayat yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:13
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        1980'ler'de Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olan, 1990'larda ise sinemadan uzaklaşan Rick Moranis, New York sokaklarında görüntülendi.

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        Sade bir hayat yaşayan 71 yaşındaki Moranis'i, yıllar içindeki değişimiyle yanından geçenler tanıyamadı.

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        En çok 'Hayalet Avcıları' filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, 25 yıl önce eşinin kanserden ölümünün ardından iki çocuğuna bakmaya odaklanmak için sinema kariyerine ve şöhretine sırt çevirdi.

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        Başarılı bir makyaj ve kostüm tasarımcısı olan eşi Ann Belsky, 1991 yılında meme kanserinden hayatını kaybettiğinde 30'lu yaşlarının ortasındaydı.

        Moranis’in ekrandaki son görünümü, 1997 yapımı 'Eyvah Kendimizi Küçülttük!' (Honey, We Shrunk Ourselves) filmiyle oldu.

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        Moranis, kariyerine ülkesi Kanada'da komedi programı 'Second City Television'da başladıktan sonra sinemaya geçiş yaptı.

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        'Strange Brew' ve 'Streets of Fire'ın ardından 'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters), 'Çılgın Aile' (Parenthood), 'Uzay Topları' (Spaceballs), 'Küçük Korku Dükkanı' (Little Shop of Horrors) ve 'Çakmaktaşlar' (The Flintstones) filmleriyle sinemada kendine yer edindi.

        #Rick Moranis
        #hayalet avcıları
        #sinema
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