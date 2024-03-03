Ufuk Yıldırım, "Geçmişte mi sektörde var olmak zordu, yoksa bugünlerde mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Tabii ki de geçmişte var olmak daha zordu. Çünkü ortaya koyduğunuz eseri insanlara göstermek çok zordu. İnternet ve sosyal medya yoktu. TRT ve birkaç tane özel televizyon kanalı vardı. İnsanlar cidden eserinizi beğenirse albümünüzü alıyordu. Şimdilerde ise 300 - 500 dolarlık reklamla herkesin cep telefonuna ulaşabiliyorsunuz. Şarkı ne kadar kötü bile olsa insanlar o parçayı bir şekilde biliyor.