2 dakikada 4 kilo altın çaldılar

ALARM DEVREYE GİRİNCE KAÇTILAR

Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, dükkan alarmı devreye girince panik yaparak dükkandan çıkıp kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.