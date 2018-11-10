GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini söyledi.
GAP kapsamında bölge genelinde irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını hatırlatan Karahocagil, 7 barajın ise yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.
Karahocagil, Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Dicle Nehri üzerinde yer alan ve inşa sürecinde birçok kez PKK'lı teröristlerin hedefi olan Ilısu Barajı'nda sona yaklaşıldığını bildirdi.
Atatürk Barajı'ndan sonra Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin ikinci büyük dolgu barajı olacağını vurgulayan Karahocagil, devletin dev eserleri bölgeye kazandırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karahocagil, Ilısu Barajı'nın dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci büyük barajı olma özelliğini taşıyacağını belirterek, Mardin ile Şırnak sınırları arasındaki baraj inşaatında çalışmaların 24 saat esasına göre vardiyalı yapıldığını anlattı.
Barajın ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sağlayacağına dikkati çeken Karahocagil, "Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. GAP'ın vizyonu ve can damarı olan Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılabilecek. Ilısu Barajı ve HES projesinin GAP'ın en önemli yatırımlarının başında geliyor. Bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Yaklaşık 8,5 milyar liraya mal olacak Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkı sağlanacak." diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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