2. Lig ve 3. Lig'de günün sonuçları!

2. ve 3. Lig'de şampiyonluk heyecanı HT Spor'da yaşandı. Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta 1 takım daha 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 3 sırayı alacak ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi...

GÜNÜN MAÇLARI SONUÇLARI

İşte 2. Lig 32. hafta müsabakaları ile 3. Lig 29. hafta müsabakalarında günün canlı yayınlanan maçlarının sonuçları...

2. LİG BEYAZ GRUP

Altay: 1 - Kepez Spor Futbol A.Ş.: 1

2. LİG KIRMIZI GRUP

Merkür Jet Erbaaspor: 6 - Somaspor: 3

Motolux 68 Aksarayspor: 2 - Antalya Belek Üni. Serik Belediyespor: 2

3. LİG 1. GRUP

Bursaspor: 4 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1

Belediye Kütahyaspor: 3 - Karşıyaka: 2

3. LİG 2. GRUP'TA ŞAMPİYON MUĞLASPOR 15.00 Silivrispor: 0 - Muğlaspor Kulübü: 4 3. LİG 3. GRUP Karabük İdman Yurduspor: 1 - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK.: 1 3. LİG 4. GRUP 15.00 Niğde Belediyesi Spor: 1 - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 3 2. LİG TOPLU SONUÇ Ligin 32. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: - Kırmızı Grup Giresunspor-Ankara Demirspor: 1-3 Ülkea Nazillispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-6 Çimentaş Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 1-0 Menemen FK-Bucaspor 1928: 2-0 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Diyarbekirspor: 1-2 Karaman FK-Belediye Derincespor: 3-2 Merkür Jet Erbaaspor-Somaspor: 6-3 Artı Değer Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0 Motolux 68 Aksarayspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 2-2 - Beyaz Grup 1461 Trabzon FK-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 3-0 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Sarıyer: 1-1 Fethiyespor-Kırklarelispor: 1-0 Karaköprü Belediyespor-İnegölspor: 2-1 İskenderunspor-Altınordu: 2-2 Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0 Batman Petrolspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 6-0 Altay-Kepezspor: 1-1 3. LİG TOPLU SONUÇ 3. Lig'in 29. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: - 1. Grup Kemerkent Bulvarspor-23 Elazığ FK: 0-0 Kırşehir Futbol SK-Artvin Hopaspor: 1-0 Bursaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1 Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka: 3-2 Silifke Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 1-2 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0 Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-0 Kuşadasıspor-Muşspor: 0-1 - 2. Grup Adıyaman FK-Beykoz İshaklıspor: 0-3 (Hükmen) Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Nevşehir Belediyespor: 9-0 Silivrispor-Muğlaspor: 0-4 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Yurt Et Amasyaspor: 3-3 Uşakspor-Smart Holding Çayelispor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-4 Türkmetal 1963 Spor-Etimesgutspor: 3-0 İnegöl Kafkasspor-Balıkesirspor: 4-0 - 3. Grup Çorluspor 1947-52 Orduspor FK: 0-0 Alanya 1221 Futbol SK-Osmaniyespor FK: 6-2 Çankayaspor-Bayburt Özel İdarespor: 4-1 Aliağa Futbol-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5-2 Pazarspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-1 Viranşehir Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0 Karabük İdmanyurduspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1 - 4. Grup Büyükçekmece Tepecikspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 0-1 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3 Polatlı 1926 Spor-Kırıkkale FK: 1-2 Bursa Nilüfer Futbol SK-Zonguldakspor: 0-1 İzmir Çoruhlu FK-Sebat Gençlikspor: 2-3 Niğde Belediyespor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 1-3 Orduspor 1967-Denizlispor: 1-0 Edirnespor-Mardin 1969 Spor: 2-5 Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.