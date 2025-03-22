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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 28. hafta müsabakaları ile 3. Lig 25. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi. İşte günün canlı yayınlanan maçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:58
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        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        2. Lig 28. hafta müsabakaları ile 3. Lig 25. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi:

        22 Mart Cumartesi

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - Sarıyer (HT Spor TV)

        14.00 Altay - Altınordu (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Balıkesirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        14.00 Pazarspor - 52 Orduspor FK (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Mardin 1969 Spor - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. (HT Spor YouTube)

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        21 Mart Cuma

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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