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        Haberler Bilgi 20-21 Haziran resmi tatil mi? Market, kargo, eczane ve alışveriş merkezleri açıldı mı? Kargolar bugün dağıtım yapacak mı? PTT kargo açıldı mı?

        20-21 Haziran resmi tatil mi? Market, kargo, eczane ve alışveriş merkezleri açıldı mı? Kargolar bugün dağıtım yapacak mı?

        Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber kapalı olan market, kargo, eczane ve alışveriş merkezlerinin açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Kargo bekleyenler ve eczanelerde işi olanlar 20-21 Haziran'ın da resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:01
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        Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar hangi kurumların açıldığı hangilerinin idari izinle kapalı olduğuna dair araştırma yapıyor. Özellikle eczane, kargo ve alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığı gündemdeki yerini almış durumda. İşte konuya ilişkin detaylar...

        2

        20 HAZİRAN'DA MARKETLER, AVMLER VE ECZANELER AÇIK MI?

        20 Haziran'dan 23 Haziran'a kadar kamu idari izni devam edecek. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlar; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

        Ancak özel sektöre bağlı olarak çalışan AVM, market, banka ve borsa çalışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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        KARGOLAR 20 HAZİRAN'DA DAĞITIM YAPACAK MI?

        Kargo firmaları bugün (20 Haziran) itibariyle dağıtım yapmaya ve kargo almaya başlayacak. Kargo firmaları çalışmaya bayram öncesindeki çalışma saatlerinden devam edecekler.

        4

        PTT KARGO AÇIK MI?

        Kamu çalışanları için idari izin 23 Haziran'da sonlanıyor. Bu sebeple PTT kargo çalışmaya 24 Haziran Pazartesi itibariyle başlayacak.

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