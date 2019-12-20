20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) düğmeye bastı. 6 - 10 Ocak 2020 tarihinde başvuruların alınacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartlarının yanında atama kontenjanları, kadroları ve taban puanları da açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları ve taban puanları şöyle:
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN
PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (OCAK 2020)
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1
7028
Adalet
50
19
2
7030
Aile ve Tüketici Hizmetleri
50
3
3
2246
Almanca
50
138
4
7092
Arapça
50
399
5
2265
Beden Eğitimi (*)
50
711
6
1119
Bilişim Teknolojileri
50
201
7
1123
Biyoloji
50
93
8
4935
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
50
8
9
1963
Büro Yönetimi
50
8
10
1207
Coğrafya
50
147
11
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
50
41
12
7109
Denizcilik / Gemi Yönetimi
50
1
13
7032
Denizcilik/Gemi Makineleri
50
1
14
1245
Din Kült. ve Ahl.Bil.
50
1836
15
7035
El San.Tek./El Sanatları
50
2
16
7036
El San.Tek./Nakış
50
1
17
7037
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
50
20
18
7038
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
50
19
19
7039
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
50
8
20
1371
Felsefe
50
136
21
7136
Fen Bilimleri
50
1002
22
1390
Fizik
50
156
23
1417
Fransızca
50
1
24
4951
Gazetecilik
50
1
25
7044
Gıda Teknolojisi
50
1
26
7135
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
50
1
27
7102
Görsel Sanatlar
50
443
28
7046
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
50
2
29
7045
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
50
1
30
4958
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
50
1
31
7098
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
50
1
32
7097
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
50
5
33
4959
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
50
3
34
7113
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
50
1
35
7114
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
50
1
36
1230
İ.H.L. Meslek Dersleri
50
394
37
1715
İlköğretim Matematik
50
1699
38
1524
İngilizce
50
1731
39
7050
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
50
1
40
7049
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
50
1
41
7091
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
50
3
42
1627
Kimya/Kimya Teknolojisi
50
151
43
4967
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
50
1
44
4968
Kuyumculuk Teknolojisi
50
3
45
7096
Laboratuvar Hizmetleri
50
2
46
7120
Maden Teknolojisi
50
2
47
7054
Makine Tek./Makine ve Kalıp
50
1
48
1700
Matbaa/Matbaa Teknolojisi
50
1
49
2353
Matematik
50
501
50
4972
Metal Teknolojisi
50
1
51
7095
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
50
12
52
4975
Motorlu Araçlar Teknolojisi
50
15
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
53
4976
Muhasebe ve Finansman
50
4
54
1822
Müzik
50
348
55
4439
Okul Öncesi Öğrt
50
1513
56
7106
Özel Eğitim
50
1093
57
2368
Psikoloji
50
2
58
2838
Radyo-Televizyon
50
3
59
7061
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
50
2
60
7064
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik
50
1
61
7103
Rehberlik
50
1257
62
4883
Rusça
50
1
63
2403
Sınıf Öğretmenliği
50
3007
64
7119
Sivil Havacılık
50
4
65
2510
Sosyal Bilgiler
50
684
66
7117
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
50
2
67
2036
Tarih
50
197
68
7101
Tasarım Teknolojileri
50
4
69
4900
Teknoloji ve Tasarım
50
102
70
4988
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
50
5
71
1283
Türk Dili ve Edebiyatı
50
384
72
2143
Türkçe
50
1293
73
7087
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
50
4
74
7086
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
50
2
75
4991
Ulaştırma Hizmetleri
50
10
76
7107
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)
50
1
77
7108
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)
50
1
78
7100
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
50
10
79
4992
Yiyecek İçecek Hizmetleri
50
56
GENEL TOPLAM
19921
(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.
SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
1
Adana
2
Ankara
3
Antalya
4
Bursa
5
Erzurum
6
Gaziantep
7
İstanbul
8
İzmir
9
Konya
10
Malatya
11
Mardin
12
Muğla
13
Kocaeli
14
Samsun
15
Sivas
16
Trabzon
17
Van
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
EĞİTİM BİLİMLERİ
0-10
2
GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
0-10
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.
0-4
2
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
0-4
3
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-4
4
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
0-4
5
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.
0-4
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
0-4
2
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
0-4
3
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
0-4
4
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-4
5
Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
0-4
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
0-4
2
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
0-4
3
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
0-4
4
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
0-4
5
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
0-4
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
0-4
2
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
0-4
3
Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.
0-4
4
Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.
0-4
5
Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.
0-4
AÇIKLAMA
TOPLAM PUAN
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