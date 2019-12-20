20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) düğmeye bastı. 6 - 10 Ocak 2020 tarihinde başvuruların alınacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartlarının yanında atama kontenjanları, kadroları ve taban puanları da açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları ve taban puanları şöyle:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (OCAK 2020) SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 1 7028 Adalet 50 19 2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3 3 2246 Almanca 50 138 4 7092 Arapça 50 399 5 2265 Beden Eğitimi (*) 50 711 6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 201 7 1123 Biyoloji 50 93 8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 8 9 1963 Büro Yönetimi 50 8 10 1207 Coğrafya 50 147 11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 41 12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1 13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1 14 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 1836 15 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 2 16 7036 El San.Tek./Nakış 50 1 17 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 20 18 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 19 19 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8 20 1371 Felsefe 50 136 21 7136 Fen Bilimleri 50 1002 22 1390 Fizik 50 156 23 1417 Fransızca 50 1 24 4951 Gazetecilik 50 1 25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1 26 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 1 27 7102 Görsel Sanatlar 50 443 28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 2 29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1 30 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1 31 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1 32 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 5 33 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 3 34 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1 35 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1 36 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 394 37 1715 İlköğretim Matematik 50 1699 38 1524 İngilizce 50 1731 39 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1 40 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1 41 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 3 42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 151 43 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1 44 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 3 45 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2 46 7120 Maden Teknolojisi 50 2 47 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1 48 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1 49 2353 Matematik 50 501 50 4972 Metal Teknolojisi 50 1 51 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 12 52 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 15

SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 53 4976 Muhasebe ve Finansman 50 4 54 1822 Müzik 50 348 55 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1513 56 7106 Özel Eğitim 50 1093 57 2368 Psikoloji 50 2 58 2838 Radyo-Televizyon 50 3 59 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 2 60 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1 61 7103 Rehberlik 50 1257 62 4883 Rusça 50 1 63 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3007 64 7119 Sivil Havacılık 50 4 65 2510 Sosyal Bilgiler 50 684 66 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 2 67 2036 Tarih 50 197 68 7101 Tasarım Teknolojileri 50 4 69 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 102 70 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 5 71 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 384 72 2143 Türkçe 50 1293 73 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 4 74 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2 75 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 10 76 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 1 77 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1 78 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10 79 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 56 GENEL TOPLAM 19921 (*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana 2 Ankara 3 Antalya 4 Bursa 5 Erzurum 6 Gaziantep 7 İstanbul 8 İzmir 9 Konya 10 Malatya 11 Mardin 12 Muğla 13 Kocaeli 14 Samsun 15 Sivas 16 Trabzon 17 Van

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 EĞİTİM BİLİMLERİ 0-10 2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ 0-10

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. 0-4 2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-4 3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4 4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-4 5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-4

İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4 2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. 0-4 3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-4 4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4 5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-4

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4 2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-4 3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. 0-4 4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-4 5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-4

TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ