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20 Mart burcu özelliklerine göre bu tarihte doğanlar Balık burcudur. Genellikle hayal güçleri yüksek, duygusal olarak derin ve empati yetenekleri gelişmiştir. Balık burcu insanları sanat, müzik ve yaratıcılıkla ilgilenirler. İç dünyaları zengin olduğu için yaratıcılıklarını ifade etmek için çeşitli yollar bulurlar. Ayrıca ilişkilerinde sadık ve romantiktirler ve genellikle diğer insanlarla empati kurarak ilişkilerindeki sorunları çözerler.

20 Mart Burcu Erkeği

20 Mart burcu erkeği Balık burcu özelliklerini taşır. Hassas bir doğaya sahip olduklarından, çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve onlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. Balık burcu erkekleri romantik özelliklere sahiptir ve diğer insanlara karşı empati duygusu gelişmiştir. İlişkilerinde sadık ve duygusal olarak derin bir bağ kurarlar. Ancak bazen gerçeklerden kaçabilirler ve hayallerinde yaşamaya devam ederler. Balık burcu erkekleri ayrıca sezgisel bir görüş açısına sahiptirler ve yaratıcılıklarını ifade etmek için farklı yollar bulurlar. Bu burçta doğan erkekler, kendilerini sanat yoluyla ifade etmeyi severler ve farklı kültürlere ve felsefelerine meraklıdırlar.

20 Mart Burcu Kadını

20 Mart burcu kadını genellikle içsel bir güce ve sezgisel bir görüş açısına sahiptirler. Hayallerini gerçekleştirmek için inançla ve tutkuyla çalışırlar. Ayrıca diğer insanlarla empati kurma yetenekleri, onları diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı ve merhametli bir kişi yapar. Balık burcu kadınları romantik ve tutkulu bir doğaya sahiptir. İlişkilerinde sadık ve duygusal olarak derin bir bağ kurarlar. Fakat bazen gerçeklerden kaçabilirler ve hayallerinde yaşamaya devam ederler. Balık burcu kadınları ayrıca yaratıcı bir doğaya sahiptirler ve kendilerini sanat yoluyla ifade etmeyi severler. Farklı kültürlere ve felsefelere meraklıdırlar ve bu konularda kendilerini geliştirmeye çalışırlar.

20 Mart Yükseleni Nedir?

20 Mart doğumlu birinin yükselen burcu, doğum saati ve doğum yerine göre değişiklik gösterir. Bu bilgi olmadan kesin bir yükselen burç tahmini yapmak zordur. Eğer doğum saati ve doğum yeri biliniyorsa bir astroloğa danışarak doğru yükselen burç tespiti yapılabilir. Ancak 20 Mart burcu yorumuna göre ortalama bir hesaplama yapacak olursak eğer doğum saatine göre yükselen burcunuza bakmak istiyorsanız doğum saati sabah ise yükselen burcunuz Koç olabilir. Öğle saatleri doğumlarında yükselen burçları Boğa, akşam saatleri doğumlarda İkizler, gece yarısından sonraki ise Yengeç burcu yükselen olabilir. Fakat bu sadece bir tahmindir ve kesin sonuç için doğum saatine ve doğum yerine göre hesaplama yapılması gerekir.

20 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

Suphi Konak

Cevdet Selvi

Sadettin Teksoy

Sait Genay

Zerrin Güngör

Ayşenil Şamlıoğlu

Oğuz Haksever

Mustafa Karataş

Selin Demiratar

20 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmıştır:

René Coty

Edmund Goulding

Jerzy Block

Michael Redgrave

Marge Calhoun

John Joubert

Ryszard Kotys

Lois Lowry

Pat Riley

Nikos Papazoğlu

William Hurt

Spike Lee

Holly Hunter

Paul Merson

Tomasz Kuszczak

Fernando Torres

Morgan Amalfitano

Nicolas Lombaerts

Jô

Pedro Ken

Marcos Rojo

Mattia Destro

Kei

Hwang Hyunjin





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