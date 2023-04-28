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Haberler Yaşam Astroloji 20 Mart Hangi Burç? 20 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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20 Mart hangi burç? 20 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

20 Mart Balık burcu insanları duygusal, yaratıcı ve sezgisel özelliklere sahip olan hassas kişilerdir. Aynı zamanda oldukça hassastırlar ve kolayca etkilenebilirler. Bu nedenle negatif enerjileri çabucak hissederler ve zorluklarla başa çıkmakta zorlanabilirler. Ancak bu özellikleri onların diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını da sağlar. Peki, 20 Mart hangi burç? 20 Mart burcu ne? 20 Mart yükseleni nedir?

20 Mart Hangi Burç? 20 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

20 Mart burcu özelliklerine göre bu tarihte doğanlar Balık burcudur. Genellikle hayal güçleri yüksek, duygusal olarak derin ve empati yetenekleri gelişmiştir. Balık burcu insanları sanat, müzik ve yaratıcılıkla ilgilenirler. İç dünyaları zengin olduğu için yaratıcılıklarını ifade etmek için çeşitli yollar bulurlar. Ayrıca ilişkilerinde sadık ve romantiktirler ve genellikle diğer insanlarla empati kurarak ilişkilerindeki sorunları çözerler.

20 Mart Burcu Erkeği

20 Mart burcu erkeği Balık burcu özelliklerini taşır. Hassas bir doğaya sahip olduklarından, çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve onlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. Balık burcu erkekleri romantik özelliklere sahiptir ve diğer insanlara karşı empati duygusu gelişmiştir. İlişkilerinde sadık ve duygusal olarak derin bir bağ kurarlar. Ancak bazen gerçeklerden kaçabilirler ve hayallerinde yaşamaya devam ederler. Balık burcu erkekleri ayrıca sezgisel bir görüş açısına sahiptirler ve yaratıcılıklarını ifade etmek için farklı yollar bulurlar. Bu burçta doğan erkekler, kendilerini sanat yoluyla ifade etmeyi severler ve farklı kültürlere ve felsefelerine meraklıdırlar.

20 Mart Burcu Kadını

20 Mart burcu kadını genellikle içsel bir güce ve sezgisel bir görüş açısına sahiptirler. Hayallerini gerçekleştirmek için inançla ve tutkuyla çalışırlar. Ayrıca diğer insanlarla empati kurma yetenekleri, onları diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı ve merhametli bir kişi yapar. Balık burcu kadınları romantik ve tutkulu bir doğaya sahiptir. İlişkilerinde sadık ve duygusal olarak derin bir bağ kurarlar. Fakat bazen gerçeklerden kaçabilirler ve hayallerinde yaşamaya devam ederler. Balık burcu kadınları ayrıca yaratıcı bir doğaya sahiptirler ve kendilerini sanat yoluyla ifade etmeyi severler. Farklı kültürlere ve felsefelere meraklıdırlar ve bu konularda kendilerini geliştirmeye çalışırlar.

20 Mart Yükseleni Nedir?

20 Mart doğumlu birinin yükselen burcu, doğum saati ve doğum yerine göre değişiklik gösterir. Bu bilgi olmadan kesin bir yükselen burç tahmini yapmak zordur. Eğer doğum saati ve doğum yeri biliniyorsa bir astroloğa danışarak doğru yükselen burç tespiti yapılabilir. Ancak 20 Mart burcu yorumuna göre ortalama bir hesaplama yapacak olursak eğer doğum saatine göre yükselen burcunuza bakmak istiyorsanız doğum saati sabah ise yükselen burcunuz Koç olabilir. Öğle saatleri doğumlarında yükselen burçları Boğa, akşam saatleri doğumlarda İkizler, gece yarısından sonraki ise Yengeç burcu yükselen olabilir. Fakat bu sadece bir tahmindir ve kesin sonuç için doğum saatine ve doğum yerine göre hesaplama yapılması gerekir.

20 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Suphi Konak

  • Cevdet Selvi

  • Sadettin Teksoy

  • Sait Genay

  • Zerrin Güngör

  • Ayşenil Şamlıoğlu

  • Oğuz Haksever

  • Mustafa Karataş

  • Selin Demiratar

20 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmıştır:

  • René Coty

  • Edmund Goulding

  • Jerzy Block

  • Michael Redgrave

  • Marge Calhoun

  • John Joubert

  • Ryszard Kotys

  • Lois Lowry

  • Pat Riley

  • Nikos Papazoğlu

  • William Hurt

  • Spike Lee

  • Holly Hunter

  • Paul Merson

  • Tomasz Kuszczak

  • Fernando Torres

  • Morgan Amalfitano

  • Nicolas Lombaerts

  • Pedro Ken

  • Marcos Rojo

  • Mattia Destro

  • Kei

  • Hwang Hyunjin


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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