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Dünyanın en geniş uçağı olması beklenen ve uzaya roket fırlatmak için rampa görevi görecek Stratolaunch üzerinde çalışan Microsoft'un kurucularından Paul Allen bir yandan da şu anki baz model fiyatı 7 bin 100 dolar olan Mazda B serisi araç kullanıyor.