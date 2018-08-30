Milyarderlerin yaşamları genelde özel jetleri, lüks yatları ve arabaları üzerinden konuşulsa da dünyanın en zenginleri arasında istisnalar da yok değil. Facebook'tan Google'a, Microsoft'tan Amazon'a pek çok dev markayı yaratan ünlü isim ucuz araba tercihleri yapabiliyor. İşte ünlü milyarderler ve vazgeçmedikleri mütevazı araçları
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LARRY PAGE & SERGEY BRIN - GOOGLE
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Google'ın iki kurucusundan biri olan Larry Page, dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu. 45 yaşındaki Page'in serveti 57.2 milyar dolar ama mütevazı alışkanlıkları da sürüyor.
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Larry Page, lüks içinde yaşarken uzun yıllardır Toyota Prius kullanmaya da devam ediyor. Aracın baz model fiyatı 39 bin 920 dolar.
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Google'ın diğer kurucusu, 55.7 milyar dolar servete sahip Sergey Brin de arkadaşı gibi Toyota Prius kullanıyor.
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MICHAEL BLOOMBERG
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Dünyanın en büyük finans ve medya şirketlerinden birinin kurucusu olan Bloomberg'in serveti 52.8 milyar dolar.
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108. New York Belediye Başkanı olarak da 11 yıl hizmet veren Michael Bloomberg, 39 bin 200 dolarlık Chevrolet Suburban kullanıyor.
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MARK ZUCKERBERG - FACEBOOK
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Teknoloji sayesinde milyarder olanlardan Mark Zuckerberg yaklaşık 66 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 7. kişisi ama ölmeden önce Facebook hisselerinin yüzde 99'unu bağışlayacağını açıklamıştı. zuckerberg, gündelik hayatında da mütevazı araçlar kullanıyor.
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Volkswagen hatchback ve Honda Fit gibi araçlarla da kameralara yansıyan Zuckerberg'in favorisi ise baz modelinin fiyatı 30 bin 635 dolar olan AcuraTSX.
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STEVE BALLMER - MICROSOFT
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Bill Gates'in kadim dostu ve 14 yıl boyunca Microsoft CEO'luğu yapan Ballmer sivri demeçleri ve enerjik karakteriyle medyanın manşetleri süslüyor.
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Ballmer'ın bir başka özelliği de babasının yıllarca Ford'da yönetici olarak çalışmış olması. 43.4 milyar dolar serveti olan Steve Ballmer bu yüzden 25 bin dolarlık Ford Fusion Hybrid otomobilinden vazgeçmiyor.
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JEFF BEZOS - AMAZON
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160 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, sıfırdan kurduğu imparatorlukta ilginç karakteri ve sıra dışı başarısının yanı sıra 4 bin dolarlık 96 model Honda Accord aracıyla da medyada uzun zaman ilgi odağı olmuştu.
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Şu anda baz model fiyatı 17 bin dolar olan Honda Accord nostaljik değeriyle halen Bezos'un garajında ama artık en büyük hedefi Blue Origin mekikleriyle uzaya gitmek.
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JACK MA - ALIBABA
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38.7 milyar dolar servetiyle Çin'in en zengin 2., dünyanın da 21. kişisi olan Jack Ma da rakibi Jeff Bezos gibi ilginç bir araba tercihine sahip.
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Jack Ma, Çin'in yerli üreticisi SAIC'in Roewe RX5 SUV model aracını kullanıyor. Aracın baz modelinin piyasa değeri 15 bin dolar
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JIM WALTON - WALMART
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500 milyar dolardan fazla yıllık ciro yapan perakende devinin başındaki isim Jim Walton 45.1 milyar dolar parası olmasına rağmen 8900 dolarlık emektar Dodge Dakota'sını uzun yıllar kullandı. Şirketin kurucusu Sam Walton da uzun yıllar 1979 Ford F150'ye binmişti.
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PAUL ALLEN - MICROSOFT
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Dünyanın en geniş uçağı olması beklenen ve uzaya roket fırlatmak için rampa görevi görecek Stratolaunch üzerinde çalışan Microsoft'un kurucularından Paul Allen bir yandan da şu anki baz model fiyatı 7 bin 100 dolar olan Mazda B serisi araç kullanıyor.
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