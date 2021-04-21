İSMAİL BALABAN'IN CEZASI NE?

İsmail Balaban'ın prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi. Acun Ilıcalı "Ekibimdeki herkes ben demektir sen benim gözümün önünde baka baka yemek yemişsin anlamına gelir, bu kabul edilemez bir durum, buna göz yumamayız." dedi.

Acun Ilıcalı "Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Senin yaptığın hareketle, Batuhan, Hanzade ya da İlayda'nın yaptığı aynı şey değil. Ceza aynı olmamalı." dedi.