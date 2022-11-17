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2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

Bir döneme damga vurmuş mankenlerden olan Doğa Bekleriz, sosyal medya hesabında son halini paylaştı. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü mankenin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Doğa Bekleriz'in son hali...

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  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    2000'li yıllara damgasını vuran mankenlerimizden Doğa Bekleriz'e yıllar işlememiş. Ünlü güzel sosyal medya hesabından yayınladığı son hali ile magazin gündeminin konuşulan isimleri arasına girdi.
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    Doğa Bekleriz, evlendikten sonra kariyerinden vazgeçerek, çocuklarıyla sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. 

     
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    Şimdilerde 44 yaşında olan Doğa Bekleriz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    Ünlü manken sık sık Mersin'e giderek, etkinliklerde hayranları ile buluşuyor. 

     
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    KULAKLARINI YAPIŞTIRMIŞTI!

    Doğa Bekleriz seneler önce şeklini sevmediği kulaklarını japon yapıştırıcısı ile yapıştırarak, hastanelik olmuştu.
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

    İşte Doğa Bekleriz'in son hali...
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!
  • 2000'li yılların efsane mankenlerindendi! Doğa Bekleriz son hali ile dikkatleri üzerine çekti!

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