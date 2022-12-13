Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için ya 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) veya 4C (Emekli Sandığı) kapsamında zorunlu sigortalı olmak ya da bu kişilerin bakmakla yükümlüsü sıfatını taşımak gerekiyor. Ayrıca emekliler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya bakmakla yükümlü sıfatı bulunmayanlar için ise zorunlu olarak genel sağlık sigortası (GSS) tescili yapılıyor. Genellikle bir işte çalışmayan yetişkinlerden oluşan bu gruptaki kişilerin sayısı ağustos ayı itibarıyla 9 milyon 77 bin kişiye ulaşıyor. (Bu sayı 2018 yılında 10 milyon 585 bin, 2019 yılında ise 11 milyon 473 bin kişi düzeyinde idi.)

Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlardan prim alınmıyor. Bu kişilerin primi hazineden karşılanıyor.

Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanlardan ise aylık 194,13 TL GSS primi alınıyor. Primini ödemeyenlere borç çıkartılıyor.

Ağustos ayı itibarıyla GSS primini kendisi ödeyen veya ödemesi gerekenlerin sayısı 2 milyon 161 bin kişi düzeyinde. Geçmiş yıllardan prim borcu bulunanların sayısının, geçen yılın başı itibarıyla 4 milyon dolayında olduğu açıklanmıştı.

2012’DEKİ GSS PRİM BORCUNA AF

Zorunlu GSS uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve 38 milletvekilinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü. Buna göre, yukarıda sayılan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

En son geçen yıl çıkartılan yapılandırma kanunu ile 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti.

GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNDE YÜZDE 2 SINIRI

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden sendika aidatı kesilenlere ücretleri ile birlikte üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. İkramiye tutarı, son toplu sözleşme uyarınca halen 3 ayda bir 706 TL olarak uygulanıyor.

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, üye sayısı hizmet kolunda çalışanların yüzde 2’sinden az olan sendika üyelerine üç ayda bir 750 gösterge karşılığı “toplu sözleşme desteği” yapılacak. Bu tutar, mevcut maaş katsayısına göre 250 liraya karşılık geliyor.

Üye sayısı hizmet kolunda çalışanların yüzde 2’sinden fazla olan sendika üyelerine ise toplu sözleşmeyle belirlenen “toplu sözleşme ikramiyesi” ödenecek. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Teklife konulan geçici madde uyarınca, 2023 yılında sona erecek 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince üç ayda bir 706 TL tutarındaki mevcut ödeme ise devam edecek.

PETROL SEKTÖRÜNE GECE ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

İş Kanunu’na göre işçilerin gece çalışmaları 7,5 saati aşamıyor. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yapılabiliyor.

Söz konusu teklifte yer alan düzenleme uyarınca, petrol araştırma, arama ve üretim faaliyetleri de 7,5 saat istisnası uygulanan faaliyetler kapsamına alınacak.