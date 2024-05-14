2013 senesinde çıkmıştı 11 sene sonra gerçek oldu
OpenAI'nin yeni yapay zeka modeli GPT-4o, 2013 yılında sinemalara giren ve Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu 'HER' filmini akıllara getirdi. GPT-4o AI modeli, yenilenen haliyle bu filmdeki yapay zeka asistanının yapabildiklerini gerçek hayatta insanlara sunuyor.
Yapay zeka geçmişten günümüze birçok farklı bilim kurgu filminde karşımıza çıktı. Bunların bir kısmı korkutucu, bir kısmı ise heyecan verici gelişmeleri ekranlardan bize yansıtmıştı. Bugün ise geldiğimiz noktada yalnızca filmlerde olabileceğini düşündüğümüz gelişmeleri gerçek hayatta karşımıza çıkartan bir uygulama hayata geçti.
Yapay zeka teknolojisi, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ederken OpenAI’nin yeni yapay zeka modeli GPT-4o, Spike Jonze’un yönettiği ve Joaquin Phoenix’in başrolde oynadığı “Her” filmindeki yapay zeka asistanının gerçek hayattaki bir benzerini kullanıma sundu.
2013 yapımı “Her” filmi, insan benzeri duygulara ve empatiye sahip bir yapay zeka ile insan arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Filmde, Phoenix’in karakteri Theodore, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen yapay zeka asistanı Samantha ile derin bir bağ kuruyor. Samantha, Theodore’un duygusal ihtiyaçlarını anlayabilen ve onunla gerçek zamanlı etkileşimde bulunabilen bir varlık olarak tasvir ediliyor.
FİLMDEKİ ASİSTAN GEREÇEK OLDU
OpenAI’nin GPT-4o modeli, “Her” filmindeki Samantha’nın sahip olduğu bazı özellikleri gerçek dünyada sunuyor. GPT-4o, metin, ses ve görüntüyü anlayabilme, gerçek zamanlı çeviri yapabilme ve kullanıcıların duygusal durumlarını algılayabilme gibi yeteneklere sahip. Bu özellikler, kullanıcılarla doğal ve akıcı bir diyalog kurmasını sağlıyor ve böylece “Her” filmindeki gibi bir etkileşimi mümkün kılıyor.
OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-4o’nun tanıtımında, “Her” filmine atıfta bulunarak, bu yeni modelin yapay zeka ve insan etkileşiminin geleceğine dair önemli bir adım olduğunu belirtti. GPT-4o, sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabilme, çeviri yapabilme ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilme yetenekleriyle, “Her” filmindeki yapay zeka asistanının sunduğu deneyimi gerçeğe dönüştürüyor.
Bu gelişme, yapay zekanın insan hayatındaki yerini ve etkisini daha da derinleştirecek gibi görünüyor. “Her” filminin hayal ettiği gelecek, OpenAI’nin GPT-4o modeliyle bir adım daha yakınımıza geliyor.