Yapay zeka geçmişten günümüze birçok farklı bilim kurgu filminde karşımıza çıktı. Bunların bir kısmı korkutucu, bir kısmı ise heyecan verici gelişmeleri ekranlardan bize yansıtmıştı. Bugün ise geldiğimiz noktada yalnızca filmlerde olabileceğini düşündüğümüz gelişmeleri gerçek hayatta karşımıza çıkartan bir uygulama hayata geçti.

Yapay zeka teknolojisi, hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ederken OpenAI’nin yeni yapay zeka modeli GPT-4o, Spike Jonze’un yönettiği ve Joaquin Phoenix’in başrolde oynadığı “Her” filmindeki yapay zeka asistanının gerçek hayattaki bir benzerini kullanıma sundu.

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2013 yapımı “Her” filmi, insan benzeri duygulara ve empatiye sahip bir yapay zeka ile insan arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Filmde, Phoenix’in karakteri Theodore, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen yapay zeka asistanı Samantha ile derin bir bağ kuruyor. Samantha, Theodore’un duygusal ihtiyaçlarını anlayabilen ve onunla gerçek zamanlı etkileşimde bulunabilen bir varlık olarak tasvir ediliyor.

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FİLMDEKİ ASİSTAN GEREÇEK OLDU

OpenAI’nin GPT-4o modeli, “Her” filmindeki Samantha’nın sahip olduğu bazı özellikleri gerçek dünyada sunuyor. GPT-4o, metin, ses ve görüntüyü anlayabilme, gerçek zamanlı çeviri yapabilme ve kullanıcıların duygusal durumlarını algılayabilme gibi yeteneklere sahip. Bu özellikler, kullanıcılarla doğal ve akıcı bir diyalog kurmasını sağlıyor ve böylece “Her” filmindeki gibi bir etkileşimi mümkün kılıyor.