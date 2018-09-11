Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen 2018 İşsizlik maaşı kaç TL oldu? Hepsi ve daha fazlası için yazımızda göz atmanız yeterli...

Devlet, işveren tarafından iş akdininin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu. İşsizlik maaaşının ne kadar olacağı ise son üç yılda ödenen primlere göre belli oluyor. Son üç yılda 600 gün prim ödeyenlere 180 gün, 900 gün ödeyenlere 240 ve 1080 gün ödeyenlere ise 300 gün işsizlik maaşı veriliyor. Gerekli şartlara uygun olanlar İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşından yararlanabilirler.

2018 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2018 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da arttı. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira, en yüksek miktar ise 1.611,30 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.

Son dört aylık brüt maaşı 3 bin lira olan kişiye, damga vergisi düşüldükten sonra bin 191 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Son dört aylık brüt maaşı 4 bin lira olanlar net bin 587.86 lira alıyor. Brüt maaşı 5 bin lira olanlar ise bin 611,30 lira alabiliyor.

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