Brütten nete maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Günlük ücretin 30 gün ile çarpılmasıyla çıplak ücret bulunur. Haftalık ve yıllık izinler için hiçbir kesinti yapılmaz. Bu nedenle aldığınız net maaşı 30 güne bölerek günlük maaşınızı öğrenebilirsiniz. Alacağınız brüt maaştan yapılan kesintiler sonucu net maaşınız belli olur. Net maaşınıza Asgari Geçim Yardımı (AGİ) eklenir ve elinize geçecek para belli olur. Yazımızdan brüt maaştan yapılan kesintileri ve AGİ hesaplama tablosunu bulabilirsiniz.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaşınızdan yapılan kesintiler sonucu elinize geçecek olan net maaş belli olur. Brüt maaştan net maaş hesaplaması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri dikkate almalısınız.

- SGK İşçi primi

- İşsizlik primi

- Damga Vergisi

- Gelir Vergisi

MAAŞ FORMÜLLERİ

Günlük maaş formülü; Net maaş / 30 = Günlük maaş

Brüt maaşın formülü; Brüt Maaş: Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

AGİ HESAPLAMA TABLOSU

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL.

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

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