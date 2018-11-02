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Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

02.11.2018 - 06:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Her yıl binlerce fotoğrafçının katıldığı Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları açıklandı. 156 ülkeden 48 bin fotoğrafçının katıldığı yarışmada ‘Hikaye Anlatımı’ kategorisinde birincilik ödülünü Bangladeşli fotoğrafçı K.M. Asad kazandı

  • 1 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) kazananları açıklandı. 156 ülkeden 48 bin fotoğrafçı, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı. Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Yarışması'nın (SIPA) baş ödülüne K. M. Asad, layık görüldü. 'Savaş Kurbanı' isimli fotoğraf, Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında çekildi. Yarışmada dereceye giren fotoğraflardan bazıları ise şöyle...

  • 2 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    KENDİ ÇEVRELERİNDE GÖRÜNTÜLENEN HAYVANLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Tony Wu

  • 3 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    İkinci: Shivang Mehta

  • 4 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    Birinci: Amos Nachoum

     

  • 5 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    RENKLERİN SIÇRAMASI KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Ugo Galassi

  • 6 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    İkinci: Anurag Kumar

  • 7 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    7 | 26

    Birinci: Sina Falker

     

  • 8 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    BÜYÜLEYİCİ YÜZLER VE KARAKTERLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Xuejun Xia

  • 9 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    İkinci: Tariq Zaidi

  • 10 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    Birinci: David Nam Lip Lee

     

  • 11 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    DOĞANIN GÜZELLİĞİ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Mariusz Potock

  • 12 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    12 | 26

    İkinci: Khalid Alsabt

  • 13 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    13 | 26

    Birinci: Francisco Negroni

     

  • 14 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    SPOR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Dean Mouhtaropoulos

  • 15 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    15 | 26

    Üçüncü: Alex Livesey

  • 16 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    16 | 26

    İkinci: Luis Henry Agudelo Cano

  • 17 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    17 | 26

    Birinci: Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis

     

  • 18 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    MİMARİ VE KENTSEL ALANLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Matt Portch

  • 19 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    19 | 26

    İkinci: Misha De-Stroyev

  • 20 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    20 | 26

    Birinci: Fyodor Savintsev

     

  • 21 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
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    SEYAHAT VE MACERA KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

    Üçüncü: Lorraine Turci 

     

  • 22 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    22 | 26

    İkinci: Riksa Dewantara 

     

  • 23 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    23 | 26

    Birinci: Zach Lowry 

     

  • 24 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    24 | 26

    20 YAŞ ALTI KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER 

    Üçüncü: Ian Leung

  • 25 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    25 | 26

    İkinci: Lasse Kurkela

     

  • 26 2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı
    26 | 26

    Birinci: Yinzhi Pan

     

     

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