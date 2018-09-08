İşte Victoria's Secret'ın bu yılki melekleri!

Dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden biri olan Victoria's Secret için geri sayım başladı. Victoria’s Secret’ın merakla beklenen defilesinin modelleri belirlendi. Peki Victoria's Secret'ın bu yılki melekleri kimler oldu? Eski meleklerden hangileri büyük şovda olacak? İşte 2018 yılının Victoria's Secret melekleri...