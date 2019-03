3 | 10

Amerika Birleşik Devletleri – 75.6 milyon ziyaretçi

Aslında İspanya ile ikinciliği paylaşan Amerika Birleşik Devletleri, kültürel ve etnik açıdan son derece çeşitli bir yer. New York ve Las Vegas, bu ülkede insanların eğlence ve macera arayanların her yıl akın ettiği en popüler yerlerden ikisini oluşturuyor. ABD ile ilgili en iyi şeylerden biri, kışın gidilebilecek çok güzel sıcak yerlerin ve yazın gidilebilecek serin yerlerin bulunması. ABD’nin sonsuz olasılıklar ülkesi olduğu söyleniyor ve bu gerçekten de doğru. İsterseniz hareketli bir tatil arayın, isterseniz sakin, Amerika’da aradığınız her şeyi bulacaksınız. Bu ülkede en çok ziyaret edilen yerleri Büyük Kanyon, Manhattan, Yellowstone Milli Parkı ve San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü oluşturuyor.