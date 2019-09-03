Okulların açılmasına sayılı günler kala ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar için ücretli öğretmenlik başvurusu 29 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar, ilk aşamada başvuru formunu dolduracak ikinci aşamada ise tercihlerini yapacaklardır. Detaylı bilgi öğrenmek için "Ücretli Öğretmenlerin E-Devlet Başvuru Kılavuzu"nu inceleyebilirsiniz.

Olumlu başvuru sonucunda ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edecek ve eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılıp göreve başlamış olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yer alan kadro boşluğuna göre değerlendirmeye alacağı adaylar;

- T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

- Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

- Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

- Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

- Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

Başvuracak kişiler de özel olarak da şu şartların sağlanması gerekmektedir:

- Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

- Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

- Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Sabıka Kaydı (e-Devlet sisteminden alınabilir)

- Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

- KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

- Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında kadrolu olarak atanmadan o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür.

- Ücretli öğretmenler kadrolu değildir.

- İşe alımlar eskiden senelik iken artık dönemlik olarak yapılabiliyor. (Mesela 2019-2020 1.Dönem, 2019-2020 II. Dönem gibi). Bunun için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet başvurusu esnasında "İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum." işaretlenmelidir.



- İşe alımları (başvurular) önce e-devletten yapılır. Ücretli öğretmenliğe uygun görünenler alanına uygun branşlara yönlendirilir.

- Ücretleri kadrolu öğretmenlerden düşüktür, özlük hakları geniş değildir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşı girdikleri ders saatine göre hesaplanır. Sabit maaş yoktur. Bir ücretli öğretmen bir haftada 30 ders saatine, ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir.Diğer bir husus ise ücretli öğretmenler tatillerde ek ders ücreti alamamaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilinde maaş alamazlar.

Normal bir ayda ücretli öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını aylık olarak kabul edersek alacağı maaş:

- 1880 TL maaş alacaktır. (16 TL Ders saati ücretidir fakat belli bir ders saati sonrası AGİ(Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücreti artmaktadır.)

- Yatırılacak sigorta pirim gün sayısı: 16 Gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta 30 gün olarak yatırılmamaktadır. 120 saat/ 8'e bölünmektedir. (Toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünmektedir).



E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1- Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.