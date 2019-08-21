2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorusu basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu ve rakipleri de belli oldu. İşte 2019 FIBA Dünya Kupası'na dair detaylar...
2019 FIBA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nın henüz resmi bir yayıncısı bulunmuyor.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMI KADROSU
Anadolu Efes: Doğuş Balbay - Sertaç Şanlı - A.Buğrahan Tuncer - J. Metecan Birsen - Yiğitcan Saybir - Tolga Geçim
Banvit: Rıdvan Öncel - Şehmus Hazer - Ragıp Berke Atar
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak - Mert Akay
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed - Melih Mahmutoğlu
Galatasaray Doğa Sigorta: Hüseyin Göksenin Köksal - Ege Arar - Ayberk Olmaz
Tofaş: Muhsin Yaşar - Yiğit Arslan - Berkan Durmaz
İstanbul BBSK: Semih Erden
Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu
Türk Telekom: Metin Türen
Cleveland Cavaliers: Cedi Osman
Milwaukee Bucks: Ersan İlyasova
Philadelphia 76ers: Furkan Korkmaz
Maccabi Tel Aviv: Scott Jordan Wilbekin
TÜRKİYE'NİN 2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın grup maçları fikstürü şöyle:
1 Eylül Pazar: Türkiye - Japonya | TSİ 11:30
3 Eylül Salı: ABD - Türkiye | TSİ 15:30
5 Eylül Perşembe: Türkiye - Çekya | TSİ 11:30
2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
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