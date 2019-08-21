2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorusu basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu ve rakipleri de belli oldu. İşte 2019 FIBA Dünya Kupası'na dair detaylar...

2019 FIBA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nın henüz resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMI KADROSU

Anadolu Efes: Doğuş Balbay - Sertaç Şanlı - A.Buğrahan Tuncer - J. Metecan Birsen - Yiğitcan Saybir - Tolga Geçim

Banvit: Rıdvan Öncel - Şehmus Hazer - Ragıp Berke Atar

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak - Mert Akay

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed - Melih Mahmutoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Hüseyin Göksenin Köksal - Ege Arar - Ayberk Olmaz

Tofaş: Muhsin Yaşar - Yiğit Arslan - Berkan Durmaz

İstanbul BBSK: Semih Erden

Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu

Türk Telekom: Metin Türen

Cleveland Cavaliers: Cedi Osman

Milwaukee Bucks: Ersan İlyasova

Philadelphia 76ers: Furkan Korkmaz

Maccabi Tel Aviv: Scott Jordan Wilbekin

TÜRKİYE'NİN 2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın grup maçları fikstürü şöyle:

1 Eylül Pazar: Türkiye - Japonya | TSİ 11:30

3 Eylül Salı: ABD - Türkiye | TSİ 15:30

5 Eylül Perşembe: Türkiye - Çekya | TSİ 11:30

2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya