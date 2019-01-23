İlk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde (Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan) düzenlenecek turnuvanın grupları, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

Kura çekimine CEV Başkanı Alexander Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile diğer ev sahibi ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.

Kura çekimi sonucunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta yer aldı. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 2017'de gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle turnuvaya katılma hakkı kazanan Türk Milli Takımı, kurada A, şampiyonanın diğer ev sahiplerinden Polonya B, Macaristan C, Slovakya ise D Grubu'na doğrudan girdi.

GRUPLAR

Kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu: Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu: Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu: Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

ÜSTÜNDAĞ: ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK SONUÇLAR ELDE ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olmasının önemli olduğunu söyledi.

Önemli organizasyonları başarıyla düzenlediklerini belirten Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza kalben teşekkür ediyorum. İlk kez 4 ülkenin katılımıyla ortaklaşa bu organizasyon gerçekleştirilecek ve finalleri de Ankara'da yapılacaktır. Daha önce de önemli organizasyonları ülkemizde düzenledik. Türkiye her zaman önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştiren bir ülke olarak ön plana çıktı. Bu turnuva da bunun bir göstergesi. Turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Ne tesadüftür ki 2019 senesi Türkiye'de voleybolun oynanmasının da 100. yılı. 2003'te Ankara'da oynanmış Avrupa Şampiyonası'nda Ankara seyircisi muhteşem bir atmosfer oluşturmuştu. Ankara seyircisinin yine bize büyük destek vereceğini düşünüyorum. Ülkenin en başarılı spor branşı olan voleybolda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde etmeyi düşünüyoruz."

CEV Başkanı Alexander Boricic de Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 4 ülkenin ev sahipliği yapacağını ve bunun kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.



