2019 LGS Ocak ayı örnek soruları MEB tarafından yayınlandı. Öğrencilerin bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından Bakanlık sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin ocak ayı örnek sorularını resmi internet sayfasından öğrencilere sundu. Peki, LGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2019 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılacak merkezi sınava yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.

AA'nın haberine göre; yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçıklarının ilki 24 Ekim'de, ikincisi 22 Kasım'da, üçüncüsü de 25 Aralık'ta yayımlanmıştı.

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LGS SINAVI NE ZAMAN? 2019

Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları ise sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanması ön görülüyor.