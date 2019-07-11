Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri bu yılın ilk yarısında 1 milyon 562 bin 617 turist ziyaret etti

- Bölgedeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm merkezlerini, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı, 2017'ye oranla yüzde 42, geçen yıla oranla yüzde 21 arttı

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, "2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020 yılının da iyi geçeceğinin habercisidir. Rusya, Çin, Hindistan gibi nüfusu kalabalık ülke vatandaşlarının Kapadokya'ya rağbeti olumlu yansıyor" dedi.

Sürecek...