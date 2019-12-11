2019 yılının arama trendleri açıklandı! Unutulmayan sonuçlar... (En çok aranan kelimeler)

Mehmet Kılıç mehmetk@haberturk.com

2019 yılının arama trendleri belli oldu. Google her sene yeni yıldan günler önce yayınladığı Google Trends raporunu bu 11 Aralık 2019 tarihinde duyurdu. Bu yıl üç ana kategori altında (Genel, Kişiler, Nasıl Yapılır?) raporu açıkladı. Genel kategoride ilk sırayı "İstanbul Seçim Sonuçları 2019" aldı. İstanbul seçimleri, 2019 yılına damga vurmuştu. Seçim sonuçların itirazlardan sonra YSK, İstanbul seçimlerini yenilemişti. Seçimde öne çıkan isim "Ekrem İmamoğlu" kişiler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

GENEL KATEGORİ

Genel kategoride ikinci sırada yer alan "Geleceğe Nefes" kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. 11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluşturularak, kampanyaya katılanlara katılım sertifika verildi. Kampanya sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

Genel kategoride dördüncü sırada yer alan "Deprem", İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğünde depremden sonra günlerce deprem olayları konuşuldu. Son günlerde meydana gelen Balıkesir depremleriyle konuşulmaya devam ediliyor.

1) İstanbul Seçim Sonuçları 2019

2) Geleceğe Nefes

3) YSK

4) Deprem

5) Sigara Fiyatları

6) Dolar Kuru

7) Askerlik Son Dakika

8) EYT

9) İstiklal Marşı 10 Kıta

10) Notre Dame Katedrali

KİŞİLER KATEGORİSİ

Yılın aranan kişiler kategorisinde "Emine Bulut" ilk sırayı aldı. Kırıkkale'de 43 yaşındaki Fedai Baran, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. O anlar lokantada bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ile birlikte Türkiye'nin gündeminden günlerce düşmedi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan "Neslican Tay", 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye onu kanserle olan mücadelesi ile tanımıştı. Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile alkışları toplayan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ı Türkiye unutmadı. Aramızdan ayrılan "Dilberay, Ayşen gruda, Tarık Ünlüoğlu, Devran Çağlar" listede ilk 10'da yerlerini aldılar.

Listenin dördüncü sırasında yer alan "Palu Ailesi", Türkiye'nin adeta kanını donduran itiraflarla tanındı. İçerisinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu Palu ailesi olayı Türkiye gündeminde günlerce konuşulmuştu.

1) Emine Bulut

2) Ekrem İmamoğlu

3) Neslican Tay

4) Palu Ailesi

5) Tarık Ünlüoğlu

6) Kerimcem Durmaz

7) Dilber Ay

8) Ayşen Gruda

9) Devran Çağlar

10) Demet Akbağ

NASIL YAPILIR? KATEGORİSİ

Türkiye'de en çok yapılışı merak edilen "Revani" seçildi. Daha sonra "Bekçilik başvurusu" takip etti. Diğer merak edilen sınavlardan "YKS" listede 7. sırada yer aldı.

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