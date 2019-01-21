İyi bir üniversitede eğitim alabilmek için yıl boyunca en iyi şekilde çalışan yüzinlerce öğrenci üniversite sınavı ne zaman yapılacak? şeklinde soruları sıkça merak ediyor ve araştırmalarına devam ediyor. Peki, 2019 yılında düzenlenecek olan YKS ne zaman yapılacak? İşte 2019 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri....

YKS SINAVI NE ZAMAN? 2019

ÖSYM 2019 sınav takviminde YKS oturumlarının sınav takvimini açıkladı.

2019 TYT sınavı: 15 Haziran'da,

2019 AYT ve YDT Sınavı:16 Haziran'da yapılacak.

2019 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 YKS sınav başvuruları 12 Şubat 2019-6 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. En geç başvuru tarihi ise, 19 Mart 2019'dur. YKS sınav başvurularının ardından sınav giriş belgesi de Mart ayının ortalarında ÖSYM tarafından yayınlanacaktır. Sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınav salonlarına alınmayacaktır.

YKS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz.

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebileceklerdir.

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.