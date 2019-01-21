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Milyonlarca vatandaş seçmen sorgulama nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. 31 Mart 2019'da nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar internette araştırmalarına başladı. İşte detaylar...
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YSK Seçmen sorgulamak için e-devlet şifreniz üzerinden de kontrol edebilirsiniz ve ya, https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresi üzerinden Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarına bilgileri girip Sorgula sekmesine tıklamanızın ardından nerede oy kullanacağınızı görebileceksiniz.
YSK E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA
1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.
3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.
Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.
YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.
Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.
Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.
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