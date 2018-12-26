2019 zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Yeni polis, öğretmen ve mühendis maaşları

2019 zamlı memur maaşları ne kadar olacak? sorusu milyonlarca memur tarafından merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmış olacak. Peki 2019 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte mevcut enflasyona göre memur maaşları