2019’da ücretler en çok hangi sektörde arttı?

Türkiye’de hangi sektör ve mesleklerde ortalama ne kadar ücret alındığının görülebileceği en önemli kaynaklardan birini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verileri oluşturuyor. SGK, çalışanlar için bildirilen prime esas kazançları sektörler itibarıyla her ay yayımlıyor. Bu verilerden hareketle çalışanların bordroda gösterilen aylık brüt kazançları hesaplanabiliyor. Veriler, her sektörün ortalama ücret düzeyini gösteriyor. Dolayısıyla, verileri incelerken bireysel olarak bu rakamların çok altında ve çok üstünde ücret alanlar olduğunu dikkate almak gerekiyor.
ORTALAMA ÜCRETLER NE OLDU?
2018 yılında 2 bin 29 TL olan brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artarak 2019’da 2 bin 558 TL’ye yükseldi. SGK’ya bildirilen ortalama brüt ücret geçen yıl haziran ayında 3 bin 287 lira seviyesinde bulunuyordu. Ortalama ücret bu yılın haziran ayında yüzde 22 oranında artarak 4 bin 13 lira oldu.
Ortalama ücret artışında sektörler arasında büyük fark bulunuyor. Son bir yılda en yüksek ücret artışı yüzde 40 ile madenciliği destekleyici hizmetlerde kaydedildi. Sektörde ortalama ücret 4 bin 827 liradan 6 bin 762 liraya yükseldi. Bu sektörde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.
En yüksek ücret artışında ikinci sırayı yüzde 30 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları aldı. Sektörde ücretler 5 bin 228 liradan 6 bin 795 liraya yükseldi. Onu yüzde 28 artışla bilgisayar, elektronik ve optik üretimi izledi.
EN YÜKSEK ÜCRETİ HAVAYOLU ÇALIŞANLARI ALIYOR
Türkiye’de en yüksek ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da havayolu taşımacılığında çalışanlar alıyor. Geçen yıl 10 bin 871 lira olan sektördeki ortalama brüt ücretler, bu yıl 13 bin 823 liraya yükseldi.
İkinci sırada yer alan ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektöründe ücretler 8 bin 204 liradan 8 bin 749 liraya çıktı.
Sigortacılık dışındaki finansal hizmetler, bilgisayar programlama ve danışmanlığı, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, tütün ürünleri imalatı ve motorlu kara taşıtları dışındaki ulaşım araçları imalatında çalışanlar da yüksek ücret alan gruplar arasında yer aldı.
KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ ÜCRET ALIYOR
Türkiye genelinde kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor. Erkeklerin ortalama ücreti 4 bin 139 lira olurken, kadınların ortalama ücreti 3 bin 717 lira düzeyinde bulunuyor. Erkeklerin el emeği ile çalıştığı, kadınların ise büro hizmetlerini yürüttüğü inşaat, kargo hizmetleri gibi bazı sektörlerde ise kadınlar erkeklerden daha fazla ücret alıyor.
KAMU İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ MAKAS DARALDI
Kamuda çalışanların ücretleri genel olarak özel sektör çalışanlarından daha yüksek seyrediyor. Ancak, aradaki makas bu yıl daraldı.
Geçen yıl kamuda çalışanların ücretleri özel sektördekilerin ortalama yüzde 23.4 oranında daha fazlaydı. Bu yıl fark yüzde 13.31’e geriledi.
İnşaat, taşımacılık, turizm başta olmak üzere bazı sektörlerde çok yoğun geçici işçi çalıştırılıyor. Geçici ve daimi işçiler arasında geçen yıl yüzde 20.2 oranında fark bulunuyordu. Bu fark 2019’da yüzde 17.2’ye geriledi. Aynı sektörde çalışan daimi işçiler genel olarak geçici işçilerden daha yüksek ücret alıyor.
|Hangi sektörde ne kadar ücret ödeniyor?
|2019
|2018
|Değişim
|Yüzde
|BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
|3.647
|3.040
|0,20
|ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK
|5.113
|4.199
|0,22
|BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.
|4.014
|3.360
|0,19
|KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI
|5.639
|4.847
|0,16
|HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI
|8.749
|8.204
|0,07
|METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ
|5.368
|4.218
|0,27
|DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.
|3.955
|3.252
|0,22
|MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET
|6.762
|4.827
|0,40
|GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
|3.693
|3.075
|0,20
|İÇECEK İMALATI
|5.763
|4.670
|0,23
|TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
|7.668
|6.559
|0,17
|TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
|3.589
|2.886
|0,24
|GİYİM EŞYALARI İMALATI
|3.001
|2.444
|0,23
|DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI
|2.970
|2.396
|0,24
|AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.
|3.440
|2.794
|0,23
|KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
|4.544
|3.767
|0,21
|KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ.
|3.696
|3.003
|0,23
|KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.
|12.075
|9.932
|0,22
|KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI
|5.460
|4.638
|0,18
|ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..
|6.436
|5.436
|0,18
|KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.
|4.355
|3.580
|0,22
|METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.
|4.286
|3.431
|0,25
|ANA METAL SANAYİ
|5.595
|4.685
|0,19
|FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR)
|4.143
|3.380
|0,23
|BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR.
|5.445
|4.239
|0,28
|ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI
|4.777
|4.005
|0,19
|MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI
|4.393
|3.664
|0,20
|MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.
|5.885
|4.850
|0,21
|DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI
|7.154
|5.861
|0,22
|MOBİLYA İMALATI
|3.145
|2.583
|0,22
|DİĞER İMALATLAR
|3.388
|2.743
|0,24
|MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.
|5.446
|4.333
|0,26
|ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA.
|5.350
|4.447
|0,20
|SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT.
|5.909
|5.154
|0,15
|KANALİZASYON
|5.092
|4.589
|0,11
|ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
|4.432
|3.820
|0,16
|İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.
|4.462
|3.658
|0,22
|BİNA İNŞAATI
|3.044
|2.429
|0,25
|BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI
|4.600
|3.805
|0,21
|ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ
|3.310
|2.686
|0,23
|TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON.
|3.605
|2.989
|0,21
|TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)
|3.953
|3.241
|0,22
|PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR)
|3.330
|2.706
|0,23
|KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.
|3.316
|2.720
|0,22
|SU YOLU TAŞIMACILIĞI
|6.621
|5.434
|0,22
|HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
|13.823
|10.871
|0,27
|TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA.
|4.642
|3.771
|0,23
|POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ
|4.024
|3.271
|0,23
|KONAKLAMA
|3.739
|3.031
|0,23
|YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.
|2.997
|2.440
|0,23
|YAYIMCILIK FAALİYETLERİ
|4.657
|4.013
|0,16
|SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI.
|4.145
|3.442
|0,20
|PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.
|6.120
|5.184
|0,18
|TELEKOMİNİKASYON
|6.529
|5.637
|0,16
|BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.
|7.725
|6.314
|0,22
|BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ
|4.974
|4.099
|0,21
|FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)
|8.857
|7.230
|0,23
|SİGORTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ)
|6.795
|5.228
|0,30
|FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.
|5.172
|4.155
|0,24
|GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|3.339
|2.745
|0,22
|HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ
|3.286
|2.715
|0,21
|İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
|6.598
|5.518
|0,20
|MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ
|5.127
|4.130
|0,24
|BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.
|8.686
|7.342
|0,18
|REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI
|4.123
|3.452
|0,19
|DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.
|3.723
|3.068
|0,21
|VETERİNERLİK HİZMETLERİ
|3.838
|3.209
|0,20
|KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ
|4.985
|3.976
|0,25
|İSTİHDAM FAALİYETLERİ
|3.830
|3.194
|0,20
|SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ
|4.058
|3.299
|0,23
|GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.
|3.715
|3.213
|0,16
|BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.
|3.311
|2.810
|0,18
|BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.
|4.835
|4.030
|0,20
|KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.
|3.807
|3.264
|0,17
|EĞİTİM
|4.031
|3.395
|0,19
|İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ
|3.942
|3.379
|0,17
|YATILI BAKIM FAALİYETLERİ
|3.818
|3.719
|0,03
|SOSYAL HİZMETLER
|3.482
|2.905
|0,20
|YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.
|4.402
|3.437
|0,28
|KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER
|4.224
|3.523
|0,20
|KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL
|2.832
|2.206
|0,28
|SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.
|3.826
|3.151
|0,21
|ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ
|5.047
|4.279
|0,18
|BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.
|3.553
|2.921
|0,22
|DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
|2.910
|2.362
|0,23
|EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ
|2.719
|2.155
|0,26
|HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.
|2.872
|2.302
|0,25
|ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.
|7.785
|6.221
|0,25
|EK-9 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR
|2.588
|2.059
|0,26
|TOPLAM
|4.013
|3.287
|0,22
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