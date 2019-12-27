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Haberlerİş-Yaşam

2020 asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret son dakika haberleri

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilmeye devam ediyor. Dün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, yeni asgari ücreti açıkladı. Türk-İş açıklanan rakamı ise kabul etmediklerini bildirdi. İşte 2020 asgari ücret zammı

asgari ücret

2020 asgari ücret zammı ne kadar oldu? Sorularının cevabı yanıt buldu. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sonunda netleşti. Bakan Selçuk, yeni asgari ücreti açıkladı. Türk-İş yetkilisi "Açıklanan bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil" diyerek toplantıyı terk etti. İşte Asgari ücret son dakika haberleri...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR 2020

1 Ocak 2020'den itibaren gerçekli olacak yeni asgari ücret belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, "Net asgari ücret yüzde 15.03 arttı" dedi. Evli, üç çocuklu için asgari ücret 2 bin 479 TL 21 kuruş oldu. İşverene maliyeti 3 bin 458 TL olacak.

TÜRK-İŞ MASAYI TERK ETTİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat "Açıklanan bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil" dedi ve toplantıyı terk etti. Irgat "Değerli arkadaşlar 2 Aralık'ta başlattığımız komisyon çalışmaları bugün sonlandırdık. Bir kişinin yaşam maliyetleri de çalışma içinde vardı. En az 2 bin 578 lira olacağını sizlerle paylaşmıştık. İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi açıklıyorum. Alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. 10 gün bile bu rakama yetişmez. Kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna arz ediyoruz" dedi.

 7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık'ta başlamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapılmıştı. Son toplantı bugün bakanlıkta yapıldı.

Bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmayacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarının ardından asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini vermişti. Erdoğan “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti.

TÜİK'TEN KRİTİK RAKAM

Üçüncü toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sunmuştu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ 2020) 220 TL

Bakan Selçuk: yeni asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini kaydetti.

Bakan Selçuk "Net asgari ücret yüzde 15.03" arttı dedi. Enflasyon oranının çok üstünde bir artış sağlamış olduklarını belirten Selçuk "İşçilere enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü de oy çokluğuyla sağlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

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