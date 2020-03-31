Kandil günleri ne zaman? 2020 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. İşte 2020 Üç aylar ve dini günler takvimi...

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili: 27 Şubat 2020 tarihinde eda edildi.

Miraç Kandili: 21 Mart 2020 tarihinde eda edildi.

Berat Kandili: 7 Nisan 2020

Mevlid Kandili: 28 Ekim 2020

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 25 Şubat tarihinde Recep ayı, 25 Mart'da ise Şaban ayı başladı. Ramazan ayı ile devam edecek.

Recep Ayı, 25 Şubat - 21 Mart 2020

Şaban Ayı, 25 Mart - 7 Nisan 2020

Ramazan Ayı, 24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona erecek.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ