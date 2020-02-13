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2020 KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS ne zaman? Sorusu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav giriş tarihleri de belirlendi. Peki, 2020 KPSS giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

kpss

KPSS sınavı ne zaman? Adaylar tarafından araştırılıyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS başvuruları Mayıs ayında başlıyor. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS’ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. İşte, 2020 KPSS sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2020

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak
Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos- 7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak
Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim
Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS giriş belgeleri sınav tarihinden 1-2 hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayınlanacak.

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