KPSS sınavı ne zaman? Adaylar tarafından araştırılıyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS başvuruları Mayıs ayında başlıyor. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS’ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. İşte, 2020 KPSS sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2020

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak

Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos- 7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak

Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim

Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS giriş belgeleri sınav tarihinden 1-2 hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayınlanacak.