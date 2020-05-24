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ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep’in Compass modeli, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 beygirlik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 donanım paketi seçeneği yer alıyor.

Mayıs ayında 2020 model yılı Compass modellerinde 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyasının sunulduğu da verilen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili bilgi veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Pazardaki talep ve koronavirüs salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak, Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştırmak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, Mayıs ayı itibariyle 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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