Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için hazırlıklar yapılmaya başladı. Ramazan Ayı'nın bitmesine az bir süre kala, oruç tutan vatandaşlar son oruç gününün ne zaman olduğunu ve Ramazan Ayı'nın bitiş tarihini araştırıyor. Peki 2021 Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2021 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri'nin yayımladığı takvime göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba günü olacak.

ORUÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 12 Mayıs 2021 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ