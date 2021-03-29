Teknoloji devi Apple'ın 2020'nin son günlerinde satışa sunduğu yeni serisinden iPhone 12 Pro Max, 2021 yılının en iyi telefonu seçildi. Yeni telefon modeli ile ilgili sızıntılarla bir süredir gündemde olan Apple'ın iPhone 12 Pro Max telefonu yeniden en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte 2021'in en iyi akıllı telefonu kabul edilen İphone 12 Pro Max özellikleri ve fiyatı
2021'İN EN İYİ AKILLI TELEFONU BELLİ OLDU!
Amerikalı araştırma şirketi Consumer Reports her sene olduğu gibi bu sene de akıllı telefonlar üzerine yaptığı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Apple'ın 2020 yılında duyurduğu ve satışa çıkardığı iPhone 12 serisinin en iddialı telefonu olan iPhone 12 Pro Max, ultra keskin OLED ekranı, hayrete düşüren A14 Bionic hızlı işlemcisi, 5G desteği ve kamera teknolojisiyle öne çıkan telefon oldu.
Yapılan araştırmada en iyi android işletim sistemine sahip telefon olarak - Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G olarak belirlenirken fiyat performans meraklıları da unutulmadı ve en iyi bütçe dostu akıllı telefon olarak da OnePlus Nord N10 5G telefonu seçildi.
İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
EKRAN
Super Retina XDR ekran
6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED
458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük
iPhone 12 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler
standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart
bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.68 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).HDR ekran
True Tone
Geniş renk yelpazesi (P3)
Haptic Touch
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
BOYUT VE AĞIRLIK
Genişlik:
78,1 mm
Uzunluk:
160,8 mm
Derinlik:
7,4 mm
Ağırlık: 226 gram
RENK
Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi
Ceramic Shield ön yüzey
Dokulu mat cam arka yüzey ve
paslanmaz çelik tasarım
KAPASİTE
128 GB
256 GB
512 GB
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)
Çip
A14 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine
Kamera
12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.6 diyafram
Telefoto: ƒ/2.0 diyafram (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 diyafram (iPhone 12 Pro Max)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
10 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
12 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (iPhone 12 Pro Max Geniş)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)
Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)
Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3
Apple ProRAW*
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
6 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
7 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Gece modu
Deep Fusion
Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3
Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Konum
Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDo
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
Görüntülü Arama
Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama
5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama
Sesli Arama
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4
Güç ve Pil
Video oynatma:
17 saate kadar
Online video izleme:
11 saate kadar
Ses çalma:
65 saate kadar
Video oynatma:
20 saate kadar
Online video izleme:
12 saate kadar
Ses çalma:
80 saate kadar
İki modelde de:
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10
7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
Hızlı şarj özelliği:
20 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)
MagSafe
15 W’a kadar kablosuz şarj10
Mıknatıs dizilimi
Hizalama mıknatısı
Aksesuar Tanıma özellikli NFC
Manyetometre
İşletim Sistemi
iOS 14
Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.
İPHONE 12 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI
128 GB²
16.999,00 TL
256 GB²
17.999,00 TL
512 GB²
19.999,00 TL
YORUMLAR