Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV indirimi sayesinde araç satışlarında hareketlilik yaşanmıştı.Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar 2021 yılında ÖTV indirimi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

2021 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak tanımlanıyor ve satın alınan birçok üründe bulunuyor.

Hükümetin ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmalar yaptığı iddia ediliyor. Buna göre; üzerinde çalışılan ilk formüle göre devlet kullanmak üzere araba satın almak isteyen kişilere araçlarını belirli süre satmama taahhüdü vermeleri halinde kademeli ÖTV indirimi imkanı sunacak. Örneğin 5 sene aracını satmayacağını beyan eden kişiye daha fazla ÖTV indirimi yapılırken, 2 sene satmama sözü veren vatandaşa daha az ÖTV indirimi yapılacak. Söz vermeyen kişilere ise aynı ÖTV oranları uygulanmaya devam edecek. Bu sayede gerçekten kullanmak üzere, ihtiyacı olduğu için araç satın alan kişilere ÖTV indirimi kolaylığı ile fiyat indirimi sağlanmış olacak.