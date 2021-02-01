2021 YKS sınavı başvuruları araştırılıyor. Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için düzenlenen YKS başvuru tarihleri belli oldu. 2021 YKS başvuruları başladı mı? 2021 başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı

edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına

yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

2021 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.