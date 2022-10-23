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Halkbank'tan 300 bin TL esnaf kredi destek paketi yürürlüğe girdi! İşte başvuru şartları

Esnafa kredi destek paketi yürürlüğe girdi! Son dakika gelen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlarca esnafın beklediği müjdeli haberi duyurdu. Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" dedi.

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  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları hakkında tüm detaylar gündemdeki yerini aldı. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan esnaf kredi desteği ile ilgili son dakika açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 100 milyar liralık kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Söz konusu açıklamanın akabinde Halkbank aracılığıyla sağlanacak olan uzun vadeli ve düşük faizli esnaf kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır, faiz oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    SON DAKİKA: HALKBANK DESTEK KREDİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    KREDİ LİMİTİ 100 BİN TL'DEN 300 BİN TL'YE ÇIKARILDI

    Nebati destek paketinde limitin artırıldığını da şu ifadelerle duyurdu: "Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır. "
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    Bakan Nebati ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "​​​​​Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    İLK AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GELDİ

    Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Kredilerin üst limiti yükseltilirken 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranı olan esnaf kredisi başvuru şartları gündemdeki yerini alırken detaylar yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

    "Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

    Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

    Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

    Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

    Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

    Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

    En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

    İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

    Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

    Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.
  • 2022 Esnaf kredi destek paketi kimleri kapsıyor? Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç?

    HALKBANK ESNAF KREDİSİ HAKKINDA

    Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

    İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor.

    İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanılabilecek.

    Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankaca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan krediler kullanılabilecek.

    İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

    Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

    Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli kediler hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın Halkbank şubesine gidilebilir.

    *Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Banka tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

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