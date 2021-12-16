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Haberler Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS)
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2022 GSS primleri belli oldu! GSS primi nedir, ne işe yarar?

İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısıyla birlikte 2022 yılı asgari ücret tutarı açıklandı. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte asgari ücrete göre belirlenecek pek çok ödeme de netleşmiş oldu. 2022 GSS primleri ne kadar oldu? GSS primi nedir, ne işe yarar?

2022 GSS primleri belli oldu! GSS primi nedir, ne işe yarar?

2022 Asgari ücret zammı belli oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Asgari ücret tutarını vatandaşlarla paylaştı. Asgari ücret zammına göre değişecek GSS primlerine ilişkin merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

2022 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıkladı.

GSS PRİMLERİ NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

2022 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının ardından değişecek ödenekler hakkında merak edilenleri yazmıştı. Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret zammının ardından 2022 yılında 161.55 lira olacak.

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