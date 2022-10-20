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Kredi kartı borcu olanlara müjde! Sicil affı yolda!

Sicil affı son dakika gelişmeleri, kredi kartı olan vatandaşların gündemine yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasası kapsamında yer alan kredi kartı sicil affı kanun teklifi ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak soruları merak ediliyor. İşte, sicil affı hakkında son durum...

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  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    Kredi kartı sicil affı ve ehliyet affı konuları, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa kapsamında görüşülüyor. Konuyla alakalı gelen son dakika gelişmelerinin ardından kredi kartı borcu olanlar borçların silinmesi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte sicil affında son durum...
  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    SİCİL AFFI NEDİR?

    Kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan düzenlemeye sicil affı deniyor.

    Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı getirilecek.
  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.
  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Torba tasarıda yer alan maddeler şu şekilde:

    "Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."
  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022 gününden önce olan şirket ve kişiler yararlanabilecek.

    Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıranların Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

    Öte yandan kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar ya da şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

    Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.
  • 2022 Sicil affı ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve sicil affı kimleri kapsıyor?

    İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

    İcra bortçlularına ilişkin konunun da ele alındığı Torba kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

    Kanun teklifi şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

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