Son yılların en sevilen uygulamalarından biri olan Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına yıl sonu özetlerini sunmaya hazırlanıyor. Platformun kullanıcıları ise söz konusu özetin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. İşte, detaylar...