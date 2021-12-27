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Haberler Gündem 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar! Çeyrek, yarım ve tam bilet
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2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları (çeyrek, yarım ve tam bilet)

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango bilet fiyatları merak konusu oldu. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları (çeyrek, yarım ve tam bilet) ne kadar? İşte, detaylar...

2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar! Çeyrek, yarım ve tam bilet

Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Vatandaşlar, Milli Piyango bileti alırken biletlerin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. İşte 2022 Yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları...

2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri piyasada satılıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!
Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası
Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı
Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.

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