Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel alımına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından başvuru tarihleri netlik kazanırken, kadro dağılımı da belli oldu. Peki, "2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?" İşte detaylar...