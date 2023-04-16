2023 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün düzenlendi. Sınavda ter döken binlerce katılımcı, sosyal medyada sınava ilişkin yorumlar yapmaya başladı. İşte, soru ve cevapların açıklanmasına kısa bir süre kala 2023 ALES ile ilgili yapılan paylaşımlar...