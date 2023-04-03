Bekçi alımı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Şubat tarihine kadar başvurularını tamamlayan bekçi adayları, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 26 ilde istihdam edilecek 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi yazılı sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...