Filipinler'in başkenti Manila'da eski basketbolcular Luis Scola ve Dirk Nowitzki tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Dünya Kupası grupları belli oldu.
Kupada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya
B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko
C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda
D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya
E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya
F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela
G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya
H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa
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