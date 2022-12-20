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2023 kapıcı maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı açıklandı mı?

2023 asgari ücretin açıklanmasına saatler kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de kapıcı maaşı olmuş durumda. Yurt genelindeki birçok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    Yeni kapıcı maaşının ne kadar olacağı ile ilgili aramalar yoğunlaşmış durumda. Söz konusu duruma dair tüm merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, gün itibariyle duyurulması beklenen 2023 kapıcı maaşına dair ayrıntılar...
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret rakamı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte artacak olan maaşlardan biri de kapıcı maaşları. 2023 yılında kapıcı maaşlarının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    2022 KAPICI MAAŞI NE KADAR?

    2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

    Brüt Ücret: 6.471,00

    Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94

    İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71

    Kesintiler Toplamı: 970,65

    NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35
  • 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret sonrası yeni kapıcı maaşı belli oldu mu?

    2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

    Asgari Ücret: 6.471,00

    SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01

    İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42

    İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43

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