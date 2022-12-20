KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?



Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte artacak olan maaşlardan biri de kapıcı maaşları. 2023 yılında kapıcı maaşlarının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.